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Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Çanakkale'de polis, ruhsatsız silah ve fişeklerin ele geçirildiği huzur uygulamaları gerçekleştirdi. 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 35 fişek muhafaza altına alındı.

Çanakkale'de polisin düzenlediği huzur uygulamalarında ruhsatsız silahlar ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, ateşli silah ticaretinin önlenmesi amacıyla ruhsatız silah taşıyanlarla ilgili il genelinde huzur uygulamaları gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ve 35 fişek ele geçirilerek muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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