Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Çanakkale'de polisin düzenlediği huzur uygulamalarında ruhsatsız silahlar ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, ateşli silah ticaretinin önlenmesi amacıyla ruhsatız silah taşıyanlarla ilgili il genelinde huzur uygulamaları gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ve 35 fişek ele geçirilerek muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.