Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 58 Şüpheli Yakalandı, 4'ü Tutuklandı

Çanakkale'de huzur ve asayiş operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim ve 10 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 14 bin 90 kişi ile 3 bin 655 araç sorgulandı.

Haklarında farklı suçlardan aranması bulunan 58 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve adres aramalarında 759,86 gram narkotik madde, 53 narkotik içerikli hap, 3 ruhsatsız tabanca, 34 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda, 113 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken bu kişilerden 4'ü tutuklandı.