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Çanakkale'de Husumet Nedeniyle Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Çanakkale'de Husumet Nedeniyle Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
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Çanakkale'de, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 11 şüpheli yakalanırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Çanakkale'de aralarında husumet bulunan iki grubun karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda 15.40 sularında ateşli silah ve kesici aletle kavga yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, 3 kişinin ateşli silah, 3 kişinin de kesici aletle yaralandığı, görünüş itibarıyla hayati tehlikesi bulunmayan zanlıların 3 hastaneye sevklerinin sağlandığı bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Kavganın, arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan ailelerin sokakta karşılaşması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Olaya karışan yararılar dahil 11 şüpheli şahıs, 2 adet 7/65 çapında ateşli silah ve bıçak ile yakalanmış olup, diğer şüpheli şahısları tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

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