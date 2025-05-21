Çanakkale'de Husumet Nedeniyle Bıçaklama Olayı

Çanakkale'de Husumet Nedeniyle Bıçaklama Olayı
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Çanakkale'de bir çay ocağında husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı saldırıda M.A. yaralandı. Olay sonrası saldırgan Ç.A. yakalandı.

ÇANAKKALE'de, M.A., bir çay ocağında oturduğu sırada husumetlisi Ç.A. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Demircioğlu Caddesi üzerinde bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre çay ocağında oturan M.A., o sırada bölgeden geçen ve husumetlisi olduğu öğrenilen Ç.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu saldırgan etkisiz hale getirildi. M.A. ise ihbarla olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ç.A. polis ekiplerine teslim oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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