Çanakkale'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çınarlı köyü Dardanos Mahallesi ile Ezine ilçesi ve Lapseki'nin Çardak beldesinde bazı ev ve iş yerlerinde yaşanan 10 hırsızlık olayının ardından teknik takip başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli E.I'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.