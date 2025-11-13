Çanakkale'de Hırsızlık Yapan Zanlı Kargoda Yakalandı

Çanakkale'de hakkında 45 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan zanlı, çaldığı malzemeleri kargoyla göndermek istediği sırada polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 farklı hırsızlık olayıyla ilgili teknik ve fiziki takip çalışması yaptı.

Çalışmada, 8 ve 9 Kasım'da, 2 araç camının kırılmasıyla gerçekleştirilen otodan hırsızlık ve mala zarar verme olaylarını gerçekleştiren şüphelinin L.B. olduğunu belirledi.

Ekipler, hırsızlık sonucu elde ettiği eşyaları kargo ile göndermeye çalıştığı sırada yakaladıkları zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen 2 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar çantası, 2 çanta, 2 cüzdan ve 3 bin lira da sahiplerine teslim edildi.