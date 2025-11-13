Çanakkale'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

ÇANAKKALE'de 2 araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen ve 45 ayrı hırsızlıktan da suç kaydı bulunan şüpheli L.B., çaldığı eşyaları kargoyla göndermek üzereyken yakalanıp, tutuklandı.

Kentte 8 ve 9 Kasım'da B.C. ve F.A.D.'nin araçlarından 2 dizüstü bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar çantası ve cüzdanın içerisindeki 3 bin TL çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin L.B. olduğunu tespit etti. Çaldığı eşyaları kargo ile göndermek üzereyken yakalanıp gözaltına alınan L.B., polisteki işlemlerinin ardından 11 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan L.B.'nin hırsızlıktan 45 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,