Çanakkale'de Hint Keneviri ve Esrar Bulunduran Zanlı Yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde evinde Hint keneviri ve esrar bulunduran zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Yazıcızade Mahallesi'nde M.Y'ye ait eve yapılan baskında Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.