Haberler

Çanakkale'de Hijyen Kurallarını İhlal Eden Et İşleme Tesisi Mühürlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen bir et ve sakatat işleme tesisi mühürlenirken, 5 tonun üzerinde gıda maddesine el konuldu.

Çanakkale'de hijyen kurallarına uymadığı belirlenen et ve sakatat işleme faaliyetinin yapıldığı iş yeri mühürlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ihbar üzerine et ve sakatat işleme faaliyeti gösteren iş yerini denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz üretim yaptığı belirlenen iş yerinin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.

İşletmedeki 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram et ve 50 kilogram köfteye el konuldu.

Faaliyeti durdurularak mühürlenen iş yerinde el konulan ürünler imha edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.