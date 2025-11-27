Çanakkale'de Hijyen Kurallarını İhlal Eden Et İşleme Tesisi Mühürlendi
Çanakkale'de yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen bir et ve sakatat işleme tesisi mühürlenirken, 5 tonun üzerinde gıda maddesine el konuldu.
Çanakkale'de hijyen kurallarına uymadığı belirlenen et ve sakatat işleme faaliyetinin yapıldığı iş yeri mühürlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ihbar üzerine et ve sakatat işleme faaliyeti gösteren iş yerini denetledi.
Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz üretim yaptığı belirlenen iş yerinin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.
İşletmedeki 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram et ve 50 kilogram köfteye el konuldu.
Faaliyeti durdurularak mühürlenen iş yerinde el konulan ürünler imha edildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel