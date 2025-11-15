Çanakkale'de Hayalet Ağ Temizleme Projesi Tam Gaz Devam Ediyor

Çanakkale'de yürütülen Hayalet Ağlardan Temizlenme Projesi kapsamında 9 yılda 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ temizliği yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2016'da Hayalet Ağlardan Temizlenme Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen hayalet ağ temizleme çalışmaları sayesinde deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlandı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 61 farklı lokasyondaki çalışmalarda 1 milyon 15 bin 700 metrekare deniz yüzeyi tarandı, 9 yıllık süreçte 34 bin 620 metrekarelik hayalet ağ toplanarak bertaraf edildi.