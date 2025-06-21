Çanakkale'de Hastalıktan Ari İşletme Sayısı 21'e Ulaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Hastalıktan Ari İşletme' projesi kapsamında Çanakkale'de yapılan denetimler sonucunda ari işletme sayısı 21'e yükseldi. Biga ve Karacaali köylerindeki üreticilere sertifikaları verildi.
Çanakkale'de hastalıktan ari işletme sayısı 21'e yükseldi.
Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan "Hastalıktan Ari İşletme" çalışması sürüyor.
Her yıl belirli periyotlarla yapılan denetim, testler ve hayvanlardan alınan kan örnekleri numunelerinin analizi sonucunda, hayvanlara özgü tüberküloz ve bruselloz hastalığının olmadığının belirlenmesi sonucunda yapılan çalışma kapsamında, Biga ilçesinde ari işletme sertifikası almaya hak kazanan Akpınar köyü üreticilerinden Selman Kurt ve Karacaali köyü üreticilerinden İsmail Fidan'a, sertifikaları İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan verdi.
Demirhan kentte hastalıktan ari işletme sayısının 21'e yükseldiğini belirterek, işletmecilere hassasiyetlerinden ve çabalarından dolayı teşekkür etti.
Ziyarette işletmelerde incelemelerde bulunan Ergün Demirhan, üreticilerin sorunlarını dinledi.