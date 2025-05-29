Çanakkale'de Hasat Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de Hasat Öncesi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Ticaret Borsası'nın (ÇTB) kurucu ortağı olduğu Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş. (Marmara ÜPAK) koordinasyonunda düzenlenen toplantı, Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Toplantıda Marmara ÜPAK sunumu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri ve 2025 hasat dönemi öncesi piyasa beklentileri aktarıldı. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS), lisanslı depoculuk ve ürün finansmanı konularında bilgilendirmeler yapılarak üretici ve yatırımcılar için yeni fırsatlar paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Balıkesir Başmüdürü Salih Aksu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Çay yaptı.