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Çanakkale'de Gübre Denetimleri Başlatıldı

Çanakkale'de Gübre Denetimleri Başlatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gübreye erişimi güvence altına almak amacıyla başlattığı uygulama kapsamında Çanakkale'de denetimler yapıldı. Ekipler, gübre satış noktalarında barkod, bandrol ve ambalajları inceleyerek, güvenilir gübre kullanımını teşvik ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya girişini önlemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında, Çanakkale'de denetim gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri kentte gübre satışı yapılan bir kooperatifte yaptıkları denetimde barkod, bandrol, etiketleri inceleyerek, ambalaj bütünlüğünü, istif yüksekliğini, satış yerini, depolama koşullarını, kamera sistemlerini, yangın söndürme tüplerini, uyarıcı tabelaları, torba veya çuvallı gübrelerin altında palet olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, daha sonra topladıkları verileri Gübre Takip Sistemi'ne kaydetti.

Denetim sonunda ekipler tarafından bilgilendirme de yapıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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