Çanakkale'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, öğle saatlerinde başlayan lodos fırtınası yerini akşam saatlerine doğru kuvvetli yağışa bıraktı.

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri de sağanaktan olumsuz etkilendi.

Lapseki'de sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İlçedeki bazı cadde ve sokaklar da sular altında kaldı, dışarıda bulunanlar kaldırımların kenarında güçlükle yürüdü.

Gelibolu'daki sanayi sitesi ile Alaeddin Mahallesi'nde de kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.