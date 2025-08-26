Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığına Darbe: 2 Zanlı Tutuklandı
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıktan sonra yakalanan 2 zanlı tutuklandı. 39 düzensiz göçmen ile birlikte 2 organizatörün yakalandığı operasyonda ele geçirilen araçlar otoparka çekildi.
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesince yürütülen düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 15-21 Ağustos tarihlerinde 5 olaya müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, 39 düzensiz göçmen ile 2 organizatörün yakalandığı operasyonlarda, 2 aracın ele geçirildiği ifade edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı, düzensiz göçmenlerin idari işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildiği belirtilen açıklamada, ele geçirilen araçların yediemin otoparkına götürüldüğü kaydedildi.