Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 ve 11 Ocak'ta göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi amacıyla düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı, 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yabancı uyruklular idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Öte yandan operasyonlarda, olaylarda kullanılan 4 araç ile 44 bin 950 lira, 200 dolar, 18 şambrel ve 2 hava pompasına el konuldu.