Haberler

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. Operasyonda 58 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 4 araca el konuldu.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda yakalanan 58 düzensiz göçmen ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarma operasyon kapsamında 4 araca el koydu.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama var