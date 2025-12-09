Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sırasında 8 düzensiz göçmen de ele geçirildi.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünce 28 Kasım-5 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli ile 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ederken, düzensiz göçmenler idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel