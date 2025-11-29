Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 27 düzensiz göçmen de yakalandı ve gerekli işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünün 21-27 Kasım'da düzenlediği 10 ayrı operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli ile 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel