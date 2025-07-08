Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni taşıyan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyon sırasında, zannıların taşıdığı araçlarda çok sayıda can yeleği ve can simidi ile nakit para ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, S.T, S.T. ve F.K'nin, İstanbul'dan aldıkları Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni Tekirdağ, Gelibolu ve Lapseki üzerinden Ayvacık'a iki ayrı araçla taşıdığı tespit edildi.

Polis ekibince takibe alınan zanlıların kullandığı araçlar, Lapseki-Çanakkale yolunda durduruldu.

Yapılan aramada, 13 bin 800 liranın yanı sıra 1 el pompası, 1 panelvan minibüs, 3 çocuk ve 3 yetişkin can yeleği ile 3 yetişkin can simidi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.