Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi

Çanakkale'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Çanakkale'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen çalıştayda 500 genç, gençlik politikalarına katkı sağladı. Etkinlikte grup çalışmaları ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde Çanakkale'de düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda 500 genç, fikir ve önerileriyle gençlik politikalarına katkı sağladı.

Çanakkale Gençlik ve Spor Bakanlığı Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi, Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda, öğrenci kulüpleri, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Gençlik politikalarının şekillenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği çalıştaya 500 genç katılım sağladı.

Grup çalışmalarının 11 farklı başlık altında yapıldığı etkinlikte, gençler fikir ve önerilerini anlattı, atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Ülke genelinde düzenlenen çalıştaylarda yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gençler bir araya gelerek, politika önerileri üzerinde tartışıyor.

Çalıştay çıktılarının ise 2025 yılında Gençlik Haftası'nda bakanlık tarafından, Gençlik Politika Belgesi ile duyurulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
img

Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
img

O ilimizde petrol bulundu! Yakında sondaj başlayacak
img

12 eşinden 102 çocuğu olan adam, çocuklarını tanıyamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Suudi Arabistan'a giden Fatih Terim raconu kesti: Ben geri çekilmem
Basın mensuplarının talebine verdiği yanıt bomba
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an

Son Dakika Haberleri

30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.