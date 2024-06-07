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Çanakkale'de Gençlik Çalıştayı düzenlendi

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Çanakkale'de gençlerin aktif vatandaşlık bilincini geliştirmesi ve çözüm odaklı fikirler üretmesi amacıyla Gençlik Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda gençlerin sorunları ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Çanakkale'de gençlerin aktif vatandaşlık bilincini geliştirmesi ve çözüm odaklı fikirler üretmesi, aynı zamanda sorunlarını paylaşması amacıyla Gençlik Çalıştayı yapıldı.

Çanakkale Seramik Müzesinde gerçekleştirilen çalıştay, Çanakkale Koza Gençlik Derneği, Çanakkale 1915 İzcilik Spor Kulübü, Çanakkale Bisiklet Platformu Derneği, Topluma Destek Derneği ve KAF Kültür Araştırmaları ve Faaliyetleri Derneği işbirliğiyle düzenlendi.

Açılışta konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale gençlerinin yanında olduklarını belirterek, "Gençler için çalışıyorsak içinde gençler olmalı." dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, en büyük paydaşlarının gençler olduğunu ifade ederek, çalıştayın sonuçları doğrultusunda üniversite olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Çalıştay Genel Koordinatörü Görkem Önal da tüm iç ve dış paydaşlara teşekkür ederek, "Gençlik, gençler için çalışıyor diyerek çıktığımız bu yolda bir avuç insandan bu kadar kalabalık bir topluluğa hitap ediyor olmanının gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Çalıştaydaki oturuma konuşmacı olarak katılan CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan gençlerle iç içe, onların gözünden ve onların talepleriyle bir etkinliğe konuk olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Güneşhan, çalıştay raporlarının açıklanmasının ardından üzerlerine düşeni yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

Çalıştay, 8-9 Haziran'da Çanakkale Seramik Müzesinde devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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