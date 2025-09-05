Çanakkale'de Gençler için Anı Dalışı Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale'de 12-16 yaş aralığındaki çocuklar, Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında anı dalışı gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılanlar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen etkinlikte, Çanakkale Balıkadamlar Dalış ve Eğitim Merkezi eğitmenlerinden dalış kurallarına ilişkin eğitim aldı.

Teorik eğitimin ardından tabyanın bulunduğu kıyıdan sırayla denize giren çocuklara dalışı, 5 eğitmen uygulamalı gösterdi. Bazı çocuklara dalış sırasında aileleri de eşlik etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Hamidiye Tabyaları'nın Çanakkale Savaşları sırasında tarihe tanıklık etmiş gazi bir mekan olduğunu, bugün de çok önemli bir etkinliğe ev sahibi yaptığını söyledi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında 400 gencin ilk kez dalış yapacağını aktaran Kaşdemir, "Tarihi Alan Başkanlığı olarak da Çanakkale'yi hem Türkiye'nin hem de dünyanın dalış merkezi yapmaya kararlıyız çünkü Gelibolu Su Altı Parkı gibi çok önemli bir park oluşturduk. Çok da ilgi görüyor hem Türkiye'de hem de dünyada." dedi.

Çanakkalelilerin su sporlarına olan ilgisini bildiklerini, o yüzden 400 kişilik kontenjanla bir anı dalışı gerçekleştirdiklerini ve kayıtların hemen dolduğunu ifade eden Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün insanlar kuyruğa girip bu heyecanı tecrübe etmek istiyorlar. Özellikle de hedef kitlemiz gençler çünkü Çanakkale her tarafı deniz olan bir memleket ve su sporları için çok uygun bir coğrafya. İstiyoruz ki Çanakkale'de imkanı olan herkes suyun altındaki güzelliği, tarihi görsün. İşte bugün tam da o yüzden buradayız. 400 kişi hayatında ilk defa dalış yapmış olacak. Biz de çok mutlu oluyoruz çünkü dalış yapanların o heyecanını görünce doğru yolda olduğumuzu görüyoruz."

Çanakkale Balıkadamlar Dalış ve Eğitim Merkezi'nde dalış eğitmeni Ercan Zeybek de kayıtların ardından katılımcılara brifing verdiklerini, ardından suyun içinde bekleyen eğitmenlere yönlendirdiklerini belirterek, "Onlarla suyun altında dolaşıyorlar, hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Organizasyon sonrasında anı dalışı sertifikası hediye ediyor ve suyun altına kazandırmaya çalışıyoruz. Çanakkale'deki su altını insanlara biraz daha tanıtmaya uğraşıyoruz." diye konuştu.

Üçüzler su altının güzelliklerini birlikte tecrübe etti

Anı dalışı etkinliğine 16 yaşındaki üçüzler anneleriyle katıldı. Üçüzlerden Zeynepnur Kandemir, ilk kez dalış yaptığını, çok güzel ve önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Kerem Kandemir ise dalışı ilk kez deneyimlediğini ve biraz heyecanlandığını, su altındaki atmosferin çok farklı olduğunu, gelecek yıl tekrar katılmak istediğini kaydetti.

Çok güzel bir deneyim yaşadığını anlatan Kerim Kandemir de herkese etkinliğe katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Anne Ayşenur Kandemir ise çocuklarıyla dalış yapmanın keyifli olduğunu söyledi.