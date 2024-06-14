Çanakkale'de Geleceğimiz Güvende Projesi ile Akran Zorbalığına Karşı Bilgilendirme Yapıldı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünce "Geleceğimiz Güvende Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine akran zorbalığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, 12 ilkokul ve 14 ortaokul olmak üzere 26 okulda 2 bin 616 öğrenci, polis meslek tanıtımı ve akran zorbalığı konularında bilgilendirildi.

Proje kapsamında 6 okuldan 300 öğrencinin İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edildiği proje, 2023-2024 eğitim öğretim yılının bitimiyle sona erdi.