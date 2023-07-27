Çanakkale'de gece başlayan orman yangını havadan görüntülendi

ÇANAKKALE - Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında ormanlık alanda saat 22.30 sıralarında başlayan orman yangını dron ile görüntülendi. Ekiplerin yangını karadan kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, karadan çok sayıda arazöz ve personelle kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Öte yandan Sarıbeyli Köyü yakınlarında ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın dron ile görüntülendi. Görüntülerde alevlerin birçok noktada olduğu görüldü.