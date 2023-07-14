Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Çanakkale'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan getirilen yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Operasyon sonucunda 4 kişi yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, il merkezinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine teknik takip başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan getirilen yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

Yaklaşık 6 aylık takip ve araştırma sonucu Özbekistan uyruklu G.B. ile birlikte D.M, O.B. ve E.D.U. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.