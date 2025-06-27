Çanakkale'de Fırtına Uyarısı

Çanakkale Valiliği, kentte fırtına uyarısında bulundu.

Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren, Çanakkale il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, saatte 70 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

Fırtınanın aynı gün gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor.