Çanakkale'de Fırtına Uyarısı

Çanakkale Valiliği, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.

Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 27 Nisan Pazar günü akşam saatlerinden itibaren, Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.

Fırtınanın 30 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.