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Çanakkale'de Fırtına, Taksilerin Üzerine Ağaç Devrildi

Çanakkale'de Fırtına, Taksilerin Üzerine Ağaç Devrildi
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle park halindeki taksilerin üzerine ağaç devrildi. Olayda araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle park halindeki taksilerin üzerine ağaç devrildi.

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, gün içinde etkisini artırdı.

İlçedeki Sakarya Mahallesi Tekel Meydanı'nda bulunan bir ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle taksi durağında park halinde bulunan araçların üzerine devrildi.

Ağacın devrilmesi nedeniyle araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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