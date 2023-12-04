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Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi

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Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ firması, olumsuz hava şartları sebebiyle seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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