Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara yol açarak bazı feribot seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. GESTAŞ tarafından yapılan açıklamada, iptal edilen seferler hakkında bilgi verildi.
BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale'de etkili olan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Çanakkale'den Eceabat'a saat 03.00 ve 05.00, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise saat 02.00 ve 04.00 seferleri iptal edildi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel