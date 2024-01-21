Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
Çanakkale'de yaşanan fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında arabalı vapur seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.
Fırtına nedeniyle bugün de aynı hatlardaki tüm feribot seferleri yapılamıyor.