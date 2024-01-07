Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Çanakkale-Eceabat hattındaki seferlerin Eceabat'tan çift saatlerin çeyrek geçelerinde (14.15, 16.15) Çanakkale'den ise tek saatlerde (13.00, 15.00) yapılacağı belirtildi.

Boğaz hatlarında seferlerin Çanakkale-Kilitbahir hattında tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattında ise saatsiz olarak devam ettiği kaydedildi.