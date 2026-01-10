Haberler

Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Boğaz Trafiği Kapatıldı

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından kentte fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan da 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak. Öte yandan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği, saat 12.45 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
