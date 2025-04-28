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Çanakkale'de Fırtına 3 Otomobile Zarar Verdi

Çanakkale'de Fırtına 3 Otomobile Zarar Verdi
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç dalı kırılarak park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlar zarar gördü.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle kırılan ağaç dalının düştüğü 3 otomobil zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu fırtına uyarısı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Biga ilçesinde Sakarya Mahallesi Kumru Sokak'taki bir ağacın dalı fırtına nedeniyle kırıldı. Kırılan ağaç dalı, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Otomobiller zarar görürken, düşen ağaç dalı belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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