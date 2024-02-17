Çanakkale'de Firari Hükümlüler Yakalandı
Çanakkale'de aranan 2 firari hükümlü, yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'de, haklarında 16 ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde aranan kişilere yönelik "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.
Hırsızlık suçlarından 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan E.Ç, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince saklandığı evin çatı katında yakalandı.
Ayvacık ilçesi Sapanca köyünde "yakın akrabayı öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası kesinleşen firari E.Ö. de ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak hakkında işlem yapıldı.
E.Ç. ve E.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.