Çanakkale'de FETÖ Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı tespit edilen N.N.U. yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonda N.N.U.'ya yönelik işlem başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Çan ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı tespit edilen N.N.U. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen N.N.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.