Çanakkale'de FETÖ Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Çanakkale'de jandarma, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan N.D., savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüpheli N.D. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel