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Çanakkale'de FETÖ Operasyonu: Firari Hükümlü Yakalandı

Çanakkale'de FETÖ Operasyonu: Firari Hükümlü Yakalandı
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Çanakkale'de yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari albay T.K. yakalandı ve tutuklandı.

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik 11 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emekli albay T.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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