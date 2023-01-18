Çanakkale'de FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı Güncel Haberler Çanakkale'de, FETÖ üyesi olmaktan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen eski öğretmen yakalanıp cezaevine konuldu. Çanakkale'de, FETÖ üyesi olmaktan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen eski öğretmen yakalanıp cezaevine konuldu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, Ezine ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski özel öğretmeni yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemleri sonrası Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Çanakkale Güncel Haberler

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