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Çanakkale'de FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

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Çanakkale'de FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

Çanakkale'de, FETÖ üyesi olmaktan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen eski öğretmen yakalanıp cezaevine konuldu.

Çanakkale'de, FETÖ üyesi olmaktan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen eski öğretmen yakalanıp cezaevine konuldu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, Ezine ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski özel öğretmeni yakalandı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemleri sonrası Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Çanakkale Güncel Haberler

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