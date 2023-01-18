Çanakkale'de FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
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Çanakkale'de, FETÖ üyesi olmaktan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen eski öğretmen yakalanıp cezaevine konuldu.
Çanakkale'de, FETÖ üyesi olmaktan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen eski öğretmen yakalanıp cezaevine konuldu.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, Ezine ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski özel öğretmeni yakalandı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemleri sonrası Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel