Çanakkale'de feribottan denize düşen yolcuyu kıyı emniyeti kurtardı Çanakkale Boğazı'nda feribottan denize düşen yolcu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı. Çanakkale Boğazı'nda feribottan denize düşen yolcu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı. Eceabat ilçesinden Çanakkale yönüne hareket eden GESTAŞ AŞ'ye ait "Şehit Ömer Halisdemir" isimli feribottaki yolcu, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü. Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine durum gemi kaptanına bildirildi. Kaptanın, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) çağrısı üzerine KEGM'ye ait "KIYEM-1" isimli hızlı tahlisiye botu, geminin bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Sudan çıkarılan yolcu, Çanakkale İskelesi'ne getirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürülen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 AA / Burak Akay - Güncel Güncel Haberler

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