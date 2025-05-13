DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Ölü, 21 Yaralı

Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Ölü, 21 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tomruk yüklü bir kamyonun otobüs ve otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tomruk yüklü kamyon, otobüs ve otomobilin karıştığı, 8 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, 10 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde meydana geldi. Çanakkale yönüne giden Oktay Batır yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Bu sırada Ezine yönüne giden, 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, tomruklara çarpıp, savrularak şarampole girdi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı.

6 YARALIDAN 3'ÜNÜN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SÜRÜYOR

Yaralılardan 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanedeki 6 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildirildi.

Öte yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın feshi sonrası ilk kez konuştu

Ahmet Türk tarihi kararın ardından ilk kez konuştu
Sean 'Diddy' Combs davasında mide bulandıran bir skandal detay daha

Sean 'Diddy' Combs davasında mide bulandıran bir skandal detay daha
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.