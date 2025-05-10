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Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Ölü, 20 Yaralı

Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Ölü, 20 Yaralı
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Çanakkale-Ezine kara yolunda yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Çanakkale Valisi, kaza sonrası adli tahkikatın başlatıldığını duyurdu.

Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Çanakkale-Ezine kara yolunda İstanbul'dan İzmir'e seyir halindeki Çanakkale Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

Kazaya karışan kamyonun karşı şeride devrilmesi sonucu yolcu otobüsü ile otomobilin de etkilendiğini ifade eden Toraman, şöyle devam etti:

"Kamyon şoförü ve otobüs yolcularından toplamda 5 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti maalesef. Diğer yaralılar süratle hastanelere sevk edildi ancak hastanelere sevk edilen yaralılardan 3 vatandaşımız da hastanede hayatını kaybetti. Toplamda şu an hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8. 20 vatandaşımıza ise hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor."

Vali Toraman, tedavisi devam eden yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanların olduğunu belirtti.

"Diğer vatandaşlarımızın da tedavileri ayaktan, diğer yöntemlerle devam ediyor" diyen Toraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaza neticesi adli tahkikatı Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ezine Cumhuriyet Savcımız şu anda olay mahallinde tahkikatını yürütüyor kolluk kuvveti marifetiyle. Sağlık birimlerimiz de hastanelerde yaralılarımıza gerekli tıbbi müdahaleyi yapıyorlar olağanüstü bir gayret göstererek. 'Büyük geçmiş olsun' diyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Çanakkale Valisi Toraman, kazanın ardından Ezine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Toraman'a, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk de eşlik etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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