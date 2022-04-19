Çanakkale'de evin camına çarpıp yaralanan yalı çapkını tedavi edildi - Haberler

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Çanakkale'de evin camına çarpıp yaralanan yalı çapkını tedavi edildi

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de evin camına çarpıp yaralanan yalı çapkını tedavi edildi

Çanakkale'de bir evin camına çarparak yaralanan yalı çapkını, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yapılan tedavi sonrası doğal ortama bırakıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir evin camına çarparak yaralanan yalı çapkını, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yapılan tedavi sonrası doğal ortama bırakıldı.

Çanakkale'de bir evin camına çarpan yalı çapkını (Alcedo Attis) DKMP Çanakkale Müdürlüğüne getirildi.

Burada uzman veteriner hekimlerce tedavi edilen kuş, daha sonra Çardak'taki sulak alan bölgesinde doğal ortamına salındı.

AA / Burak Akay - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, Güncel, Haberler

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