Çanakkale'de Eşini Silahla Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Uğur Zan (36) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Güvenlik gerekçesiyle kapalı yargılama yapılması nedeniyle izleyiciler ve gazetecilerin alınmadığı duruşmada, sanık ve maktul Zeynep Zan'ın (25) avukatları ile yakınları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan maktul avukatı Ahmet Erzi, Zeynep Zan'ın eşi tarafından 16 Mayıs'ta motosikletiyle seyir halinde bulunduğu esnada önü kesilip silahla başından vurularak öldürüldüğünü hatırlattı.

Sanığın silahını yanında getirip daha önceden tasarlayarak bu eylemi gerçekleştirdiğini düşündüklerini anlatan Erzi, şöyle konuştu:

"İlk duruşması bugün görüldü. Dosyanın tanığı durumunda bulunan taksi şoförü de cinayetin 15 saniye içerisinde gerçekleştiğini, sanığın yanında bulundurduğu silahı çekerek bir metrelik mesafeden maktulü hedef alarak öldürdüğünü duruşma salonunda beyan etti. Cumhuriyet savcımız sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' eyleminin gerçekleştiğini bildirerek ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu. Sanık müdafinin süre alması neticesiyle duruşma ertelendi. Sanığın en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız."

Olay

Uğur Zan, 16 Mayıs'ta, 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı, 34 GGZ 686 plakalı kiralık otomobille takip etmiş, İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde tartıştıktan sonra tabancayla ateş ettiği Zan'ı öldürmüş, kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.