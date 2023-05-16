ÇANAKKALE'DE ENGELLİLER ASKERLİK HEYECANINI YAŞADI

ÇANAKKALE Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nda 8 engelli genç, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlük temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı. Törende ilk olarak Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu protokol üyeleriyle birlikte selamlayan bahriyeli olarak askerliğini yapan engellilerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' kapsamında, kentteki engellilere yönelik 1 günlük temsili askerlik uygulaması yaptı. Temsili askerlik için 8 engelli başvurdu. Bu sabah saat 08.00'den itibaren aileleriyle beraber Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na gelen engelliler, ilk olarak asker tıraşı olup, askeri kıyafetlerini giydi. Ardından engellilerin askerlik eğitimi başladı. Bölük komutanı ve bölük astsubayı tarafından 8 engelli gence, harp silah ve araçların tanıtımı yapıldı, yanaşık düzen eğitimi verildi.

TCG ANADOLU'YU SELAMLADILAR

Daha sonra Çimenlik Kalesi'nde yemin töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve temsili askerlik yapan engellilerin yakınları katıldı. İlk olarak protokol üyeleri ve temsili askerlik yapan 8 engelli vatandaş, o sırada Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu selamladı. Engelli bireylerin temsili askerliği, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'ndaki yemin ve terhis töreniyle sona erdi. Askerlik yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Berkay Yılmaz, "Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nda askerliğimi yapıyorum. Rütbem belli, çavuşum. Komutana selam vereceğim. Askerler sağ olsun beyaz kıyafetlerimi, siyah botlarımı giydirdiler onlarla törene katıldım" diye konuştu. Süleyman Kaan Çeviker ise "Askerlik yaptığım için çok mutluyum. Annesini, babasını kaybetmiş birçok engelli arkadaşım var. Onların içinde olmaktan şeref duyuyorum" dedi.