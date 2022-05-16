Çanakkale'de engelliler askerlik heyecanını yaşadı - Haberler

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nda 39 engelli vatandaş, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlük temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı. Bahriyeli olarak askerliğini yapan engellilerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' kapsamında, kentteki engellilere yönelik 1 günlük temsili askerlik uygulaması yaptı. Temsili askerlik için 39 engelli vatandaş başvurdu. Bu sabah saat 08.00'den itibaren aileleriyle beraber Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na gelen engelliler, ilk olarak asker tıraşı olup, askeri kıyafetlerini giydi. Ardından engellilerin askerlik eğitimi başladı. Eğitim sahasında Deniz Piyade Üsteğmen Burak İznik tarafından 39 engelliye, harp silah ve araçların tanıtımı yapıldı, yanaşık düzen eğitimi verildi.

Engellilerden Ahmet Avcı ise "Eğitim kapsamında asker selamlamasını öğrendik komutanlarımızdan. Ardından tüfek eğitimi aldık ve fotoğraflarımızı çekildik. Gerekirse hemen bugün nöbete başlayabiliriz" diye konuştu.