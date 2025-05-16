Çanakkale'de Engelli Gençler Askerlik Uygulamasıyla Üniforma Giydi
Çanakkale'de düzenlenen 'Temsili Askerlik Uygulaması' töreninde engelli gençler, üniforma giyerek yemin etti ve terhis belgelerini aldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Çanakkale'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığınca Engelliler Haftası çerçevesinde Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, askeri üniforma giyen gençler, yemin etti.
Yapılan konuşmaların ardından, engelli bireylere terhis belgeleri takdim edildi.
Tören, şiir dinletisi ve askeri bando konseri ile sona erdi.
Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel