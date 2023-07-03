Çanakkale'de Enerji Kablosu Hırsızları Suçüstü Yakalandı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde enerji kablolarını çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Çanakkale'de jandarma ekipleri, enerji kablolarını çalan hırsızları suçüstü yakaladı.
Çan ilçesinin Yaya köyünde bulunan enerji kablolarını keserek taşımaya başlayan 2 şüpheli, bu sırada Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini fark etti.
Kaçmaya başlayan şüpheliler F.K. ve E.E, ekiplerce gözaltına alındı.
Yaklaşık 500 metre uzunluğunda kablo çaldıkları belirlenen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel