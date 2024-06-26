Çanakkale'de Emtia Panayırı Başladı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 3 gün sürecek Emtia Panayırı başladı.

Çan'da her yıl haziran ayında düzenlenen Emtia Panayırı, Kapalı Pazar Yeri'nde açıldı.

Çocuklar için oyun alanları, lunapark, alışveriş stantlarının kurulacağı panayırda, yöresel ürünler, yerel lezzetler ve hediyelik eşyaların satışı da yapılacak.

Çan'daki Emnia Panayırı, üç gün sürecek.