Çanakkale'de Emtia Panayırı Başladı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde her yıl düzenlenen Emtia Panayırı, Kapalı Pazar Yeri'nde başladı. Panayırda çocuklar için oyun alanları, lunapark ve alışveriş stantları yer alacak. Yöresel ürünler, yerel lezzetler ve hediyelik eşyalar da satışa sunulacak. Panayır üç gün sürecek.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde 3 gün sürecek Emtia Panayırı başladı.
Çan'da her yıl haziran ayında düzenlenen Emtia Panayırı, Kapalı Pazar Yeri'nde açıldı.
Çocuklar için oyun alanları, lunapark, alışveriş stantlarının kurulacağı panayırda, yöresel ürünler, yerel lezzetler ve hediyelik eşyaların satışı da yapılacak.
Çan'daki Emnia Panayırı, üç gün sürecek.